Dan Dungaciu: Guvernul nu a reformat, doar a îngropat economia

Sursă: realitatea.net

Guvernul Bolojan nu a făcut niciun fel de reformă, ci doar a îngropat economia românească! Este declarația incendiară a prim-vicepreședintelui AUR, Dan Dungaciu. În exclusivitate la Culisele Statului Paralel, emisiunea realizată de Anca Alexandrescu, numărul 2 din AUR susține că deciziile neinspirate luate de politicieni lovesc dur în milioane de români, iar în curând cei mai mulți oameni nu vor mai avea bani să trăiască.

„Reformă administrativă? Nicio reformă! S-au redus primăriile? S-au schimbat, s-au dat vreun criteriu după care să se desființeze anumite...? N-au făcut nicio reformă administrativă.

Statul este la fel de gras. Mai mult decât anul trecut, mult mai mult decât în anii '90, când eram mai puțin cu 10 milioane și nu exista digitalizare.

Păi, este evident că, pentru a nu se lua de acolo, deci refuzul acestui TVA flexibil pe care l-am propus noi este ca statul să încaseze la fel, pentru că asta a fost toată șmecheria: ca să nu se reformeze, să nu se facă disponibilizări și, crescând inflația, să pară că deține controlul.

Care-i prețul? Prețul este omul care nu mai poate să cumpere nimic, pentru că pe el se răsfrânge toată această situație. În loc să gândească niște soluții care să fie funcționale pe termen scurt și pe termen mediu, dacă vreți, oamenii ăștia sunt niște birocrați care nu înțeleg nimic și care, pur și simplu, au îngropat economia românească pentru că nimic nu mai funcționează”, a declarat Dan Dungaciu.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026