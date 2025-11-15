Advertising
Politica· 1 min citire
Cutremur la Buzău! Sondajul intern care zguduie calculele: Avrămescu crește la 28%, Marcel Ciolacu scade la 39%
Cutremur la Buzău! Sondajul intern care zguduie calculele: Avrămescu crește la 28%, Marcel Ciolacu scade la 39%
Panică în tabăra lui Marcel Ciolacu
Citește și
- 12:25Sorin Grindeanu provoacă PNL: „Semnez pe loc orice condiție economică, doar să vină Bolojan și să voteze un guvern minoritar PSD”
- 12:10Siegfried Mureșan: Acordul pentru noul Guvern și noul premier este mai ușor de realizat dacă există un numitor comun
- 09:03Bolojan: Parlamentul trebuie să adopte legea salarizării unice 'cu toate neajunsurile, cu toate nemulțumirile'
- 09:01Crin Antonescu la „Culisele Statului Paralel": „Traversăm un val de întuneric, intoleranță și incapacitate”
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Vrancea și pe Google News