Ce planuri de reformă vrea coaliția să continue în 2026

Reforma administrației publice, locale și centrale, care va sta la baza Legii bugetului de stat pe 2026, reprezintă o prioritate pentru coaliția de guvernare.
Odată cu această reorganizare, guvernul va putea stabili exact alocările financiare către ministere și unitățile administrativ-teritoriale.
De asemenea, în atenția PSD, PNL, USR și UDMR, se află, la acest început de an, reforma pensiilor magistraților care va fi analizată de Curtea Constituțională pe 16 ianuarie, după mai multe amânări anterioare.
Reporter: Reforma pensiilor magistraților, de care depinde accesarea fondurilor europene din PNRR, este întârziată din cauza contestațiilor repetate, formulate la CCR de Înalta Curte de Casație și Justiție.
Vineri este așteptată o pronunțare a judecătorilor Curții privind legalitatea legii, pentru care executivul și-a angajat răspunderea în Parlament. Documentul prevede creșterea graduală a vârstei de pensionare până la 65 de ani, iar pensia judecătorilor și procuroilor să fie maximum 70% din ultimul salariu net.
O prioritate este și reforma administrației publice, centrale și locale, care ar urma să fie adoptată în a doua jumătate a acestei luni, posibil tot prin angajarea răspunderii guvernului. Liderii coaliției de guvernare au agreat o reducere a cheltuielilor cu 10%.
Premierul Ilie Bolojan spunea recent că fiecare autoritate locală va decide dacă reduce cheltuielile sau numărul de posturi ocupate.
De adoptarea reformei administrației publice depinde și construcția bugetară pentru acest an, care trebuie să se încadreze într-un deficit bugetar în scădere cu două puncte procentuale față de 2025, când s-a înregistrat o cifră de 8,4% din Produsul Intern Brut.