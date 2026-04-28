Călin Georgescu ajunge azi la Curtea Supremă, care trebuie să decidă dacă dosarul se întoarce la Parchet
Călin Georgescu
Călin Georgescu se prezintă astăzi în fața magistraților de la Curtea Supremă. Judecătorii vor analiza contestația avocaților și vor decide dacă dosarul se va întoarce la Parchetul General. Este vorba despre al doilea dosar penal trimis în judecată, în care fostul candidat independent la alegerile prezidențiale este pus sub acuzare pentru complicitate la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale.
În acest caz, magistrații de la Curtea de Apel București au decis că mai multe probe și declarații din cadrul anchetei penale au fost obținute nelegal de către procurori.
În aceeași cauză mai sunt puse sub acuzare 20 de persoane și Horațiu Potra, care este încarcerat la Penitenciarul Rahova.
În camera preliminară, magistrații de la Curtea de Apel București au decis că mai multe probe și declarații din cadrul anchetei penale au fost obținute nelegal de către procurori. În acest caz decizia magistraților este definitivă.
