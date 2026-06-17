Acord istoric secret între SUA și Iran: Teheranul renunță definitiv la arma nucleară în schimbul unui ajutor de 300 de miliarde de dolari

Publicat 17 iun. 2026, 15:23 Sursă realitatea.net

Un document obținut în exclusivitate de CNN arată termenii unui acord istoric SUA-Iran. Teheranul renunță definitiv la programul nuclear militar și redeschide Strâmtoarea Ormuz, în timp ce Washingtonul deblochează exporturile de petrol și oferă un pachet economic uriaș de 300 de miliarde de dolari.

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