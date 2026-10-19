Transportul feroviar de călători scade, marfa crește

Numărul pasagerilor din transportul feroviar a scăzut cu 5,8% în trimestrul al doilea din 2026, potrivit INS. Totuși, volumul mărfurilor transportate pe calea ferată a crescut cu 9,3% față de aceeași perioadă a anului trecut.
Conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), în perioada aprilie–iunie 2026 au fost înregistrați aproximativ 15,5 milioane de pasageri în transportul feroviar. Acesta este un nivel cu 5,8% sub cel din aceeași perioadă a anului precedent.
Cea mai mare parte a călătoriilor s-a desfășurat pe rute interne, cu 15,43 milioane de pasageri. Transportul internațional a reprezentat aproximativ 61.000 de călători.
Indicatorul care măsoară distanțele parcurse cumulat de pasageri a înregistrat o scădere de 7,6%. Viteza medie comercială a trenurilor de pasageri a scăzut, de asemenea, cu 0,8% față de trimestrul al doilea din 2025.
Datele statistice nu precizează cauzele acestei reduceri, astfel încât nu se poate stabili dacă evoluția este legată de prețul biletelor sau de durata călătoriilor.
Creștere în transportul de mărfuri
În contrast cu sectorul de pasageri, transportul feroviar de marfă a înregistrat o evoluție pozitivă. În perioada aprilie–iunie 2026, au fost transportate 9,786 milioane de tone de mărfuri, cu 9,3% mai mult decât în trimestrul al doilea din 2025.
Din acest volum total, 79,3% a reprezentat transport național. Printre principalele categorii de bunuri s-au numărat cocsul și produsele rafinate din petrol, cu o pondere de 25,5%, urmate de categoria „alte mărfuri”, care a reprezentat 15,2%.
Creșterea volumelor a fost însoțită de modificări ale indicatorilor tehnici. Numărul vagoanelor încărcate intrate din străinătate a avansat cu 61,9%, iar timpul mediu de rulaj al vagoanelor de marfă a crescut cu 42,6%. Parcursul automotoarelor a fost mai mare cu 14%, iar viteza medie comercială a trenurilor de marfă a înregistrat un avans de 5,8%.
Nu toți indicatorii au evoluat favorabil. Parcursul mediu zilnic al locomotivelor utilizate la transportul mărfurilor s-a redus cu 11,7%, iar greutatea medie brută a vagoanelor de marfă, raportată la tren, a scăzut cu 6,5%. Încărcătura medie statică a vagoanelor de marfă a fost, de asemenea, mai mică cu 5,8%.