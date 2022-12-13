Start pentru proiectul imobiliar gigant de aproape 2 miliarde de euro la Cluj-Napoca - cel mai mare din România

S-au pus bazele celui mai mare proiect de dezvoltare imobiliară din România. Viziunea celor mai puternici oameni de afaceri, împreună cu parteneri cu tradiție pe piața de business, se concretizează într-un parteneriat unic pentru dezvoltarea țării, iar startul se dă în Cluj. Consorțiul condus de Maricel Păcuraru, împreună cu reprezentanții "Transilvania Smart City", Adrian Alexandrov și Adrian Gurzău, au încheiat parteneriatul pentru dezvoltarea și finalizarea unui proiect estimat ca valoare de piață la peste 2 miliarde de euro. Acționarii Consorțiului PHG sunt Maricel Păcuraru, Miron Mitrea, Bobby Păunescu, Cozmin Gușă, Gabriel Oprea și Iuliean Horneț, iar alături de ei este și avocatul Adrian Zuckerman, fost ambasador al SUA în România, în calitate de prieten al Consorțiului.
„Am demarat deja primul pas. Aici va fi cel mai extraordinar proiect național și internațional. România avea nevoie de oameni curajoși și cu viziune. Acest complex rezidențial nu va avea numai locuințe, campus universitar, dar și si grădinițe, școli, dar și mall. Vom avea și un mall, pentru că Clujul are nevoie.
Va fi primul mini-oraș inteligent. Absolut tot ce veți vedea aici, la noi, va fi independent energetic.
Vă mulțumim că ne-ați încurajat, ne-ați dat sute de mii de mesaje de susținere, că vreți să vedeți că România are mare potențial. Și da, România are mare potențial, se poate si vom dovedi acest lucru.
Acest proiect se adresează persoanelor tinere, dar și diasporei care vrea să revina acasă. Nu ne adresăm doar celor din Cluj, tuturor care vor să revină și să trăiască în România. Ceea ce facem noi aici este un stil de viață”, a anuțat Alexandra Păcuraru, realizatoarea emisiunii „România Suverană”, la Realitatea PLUS.
Omul de afaceri Bobby Păunescu, regizor și președinte ARMIS, a afirmat că „este un proiect deosebit de ambițios. Antreprenorii români reușesc să dea la o parte orgoliile, orice fel de competiție, și cei mai importanți s-au unit pentru a duce acest proiect, care a început mai de mult, pentru a-l duce mai departe. Acest proiect avea niște probleme, noi am intervenit și încercăm să facem din acest proiect, este o ambiție personală, a tuturor care sunt implicați în acest proiect, de a face din acest proiect un exemplu nu numai pentru România. Pentru că suntem în centrul României și vrem să facem din acest proiect unul care să fie un exemplu pentru Europa. Nu Europa de Est sau zonă sau regiune.
Vorbeați de 12 mii de apartamente, vorbim de un spital, pe care-l vom construi aici, la un nivel atât de ridicat astfel incat cei care mergeau la Viena, Istanbul să vină la București, să vină aici, la Cluj, la acest spital și să se trateze aici, la acest nivel. Astfel incât doctorii români din diaspora, astăzi, să aibă unde să vină. Vom construi și un hotel, cel mai important la de nivelul Four Seasons, cu care avem discutii foarte avansate, și cu siguranță acest lucru se va întâmpla, pentru că merită acest loc.
Dacă Cluj-Napoca a fost atestat în anul 124 cred că în 2024 reușim să inaugurăm prima mare parte din acest proiect”.
„Dezvoltările de acest fel sunt foarte importante pentru România, care este o țara foarte bogată, nu numai în resurse naturale, ci și în oameni. Acum a venit timpul să facem bine și pentru ei, iar acest proiect este exact ceea ce le trebuie, sunt astfel de proiecte și în alte mari orașe, cum este dezvoltarea de la Romexpo în București sale altele asemănătoare la Iași și Timișoara. România trebuie să arată restului Europei că este una dintre cele mai bogate țări ale continentului”, a declarat și avocatul Adrian Zuckerman, fost ambasador al SUA în România, prieten al Consorțiului, prezent la eveniment ca invitat al Alexandrei Păcuraru și al omului de afaceri Bobby Păunescu.
„Consorțiul PHG a venit cu un parteneriat curajos, curaj, viziune și demnitate. Vom dezvolta multe în doi ani de zile”, a precizat Alexandra Păcuraru.
„Având în vedere că cel mai important festival de film are loc aici la Cluj, vrem sa construim un studio cinematografic de primă marime, unde mari vedete să poată să filmeze aici. Sunt un mall, shoopping mall, foarte multe, iar onoarea de a-l avea pe dl ambasador Zuckerman, ca avocat pentru acest proiect este deosebită”, a mai spus Bobby Păunescu.