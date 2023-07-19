Guvernul amână majorarea taxelor până săptămâna viitoare. Mâncarea, țigările și alcoolul se vor scumpi după adoptarea proiectului
Guvernul amână majorarea taxelor până săptămâna viitoare pentru ca liberalii să vină din concediu. Între timp, la Palatul Victoria continuă consultările cu sindicatele. Mâncarea, țigările și alcoolul se vor scumpi. Cresc însă și impozitele, iar potrivit unor surse coaliția vrea să introducă taxe noi.
Guvernul amână majorarea taxelor până săptămâna viitoare. Mâncarea, țigările și alcoolul se vor scumpi după adoptarea proiectului.
TAXE NOI INTRODUSE DIN SEPTEMBRIE:
-1% din cifra de afaceri pentru marile companii
-taxă de 15% pentru companiile care duc profitul în străinătate
-contribuția la sănătate în agricultură și construcții (10%)
-reținerea contribuției la sănătate pentru tichetele de masă
-1% pentru clădiri rezidențiale - 500.000 euro
-supraimpozitarea salariilor mai mari decât indemnizația președintelui
sursa: Realitatea PLUS
PRODUSE ȘI SERVICII MAI SCUMPE DIN SEPTEMBRIE
-crește TVA pe gigacalorie
-impozit pe veniturile din dividende 8% - 10%
-eliminarea voucherelor de vacanță
-Crește acciza pe zahăr
-Crește acciza la tutun și alcool cu 10%
-TVA restaurant, catering 9% - 19%
-TVA mâncare pentru animale 9% - 19%
-TVA produse bio, cărți, muzee 5% - 19%
-impozit majorat pe licențierea jocurilor de noroc
sursa: Realitatea PLUS
Premierul Marcel Ciolacu s-a întâlnit cu reprezentanții industriei tutunului
Guvernul vrea o majorare până la media europeană a accizelor pentru țigări și alcool. În plus, se propune și majorarea taxelor în industria jocurilor de noroc, inclusiv cu o majorare a taxei de licențiere, pentru că, susțin guvernanții, această industrie este una înfloritoare, în ciuda taxărilor actuale.
Se ia in calcul și o taxare a băuturilor răcoritoare care au în compoziție o anumită concentrație de zahăr, după modelul irlandez.
Până vor avea consens, guvernanții speră să vină cu o ordonanță de urgență în curând, dacă vor găsi toate elementele pentru a include aceste taxe sub forma unor acte normative.