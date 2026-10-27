Costul unui trai decent în România: 11.668 de lei pe lună pentru o familie cu doi copii

Costul coșului minim de consum pentru o familie formată din doi adulți și doi copii a ajuns la 11.668 de lei pe lună în septembrie 2026, cu o creștere anuală de 2,6%, potrivit unei analize realizate de Fundația Friedrich Ebert România și Syndex România.
Creșterea valorii coșului minim de consum a fost determinată în special de majorarea cheltuielilor pentru îmbrăcăminte și încălțăminte, întreținerea locuinței, servicii, educație și cultură. Cele mai mari creșteri procentuale față de septembrie 2025 s-au înregistrat la îngrijirea sănătății, cu 8,3%, și la educație și cultură, cu 8%.
Cheltuielile pentru servicii au urcat cu 6,7%, cele aferente locuinței cu 5,9%, iar cele pentru îmbrăcăminte și încălțăminte cu 5,8%. În structura coșului pentru doi adulți și doi copii, cele mai mari sume sunt alocate achiziției unei locuințe și alimentației.
Salariul minim acoperă mai puțin de jumătate din necesarul unui trai decent
Salariul minim necesar pentru un trai decent este estimat de autorii analizei la 5.542 de lei net pe lună, echivalentul a 9.473 de lei brut. Calculul pornește de la o familie cu doi adulți salariați și doi copii care primesc alocații de stat, în care două salarii la acest nivel și cele două alocații ar trebui să acopere coșul lunar de consum.
Față de 2025, salariul minim decent estimat a crescut cu 2,8%, ușor peste majorarea coșului de consum, din cauza stagnării alocațiilor pentru copii. Potrivit analizei, salariul minim net actual, de 2.699 de lei, reprezintă doar 48,7% din nivelul considerat necesar pentru un trai decent.
În schimb, salariul mediu net, estimat în analiză la 5.450 de lei pentru 2026, acoperă 98,3% din salariul considerat necesar pentru un trai minim decent. Cheltuielile pentru achiziția unei locuințe au scăzut cu 1,9%, pe fondul reducerii dobânzii anuale efective medii de la 7,55% în septembrie 2025 la 6,35% în septembrie 2026.
Proiecții privind evoluția salariului minim
Autorii avertizează că, în condițiile mecanismului actual de calcul, salariul minim nu ar ajunge la nivelul necesar unui trai decent mai devreme de 2050, nici în scenariul cel mai optimist. Acesta presupune o creștere medie anuală a productivității muncii de 3%, timp de 25 de ani.
Un scenariu considerat mai realist de autorii analizei indică anul 2075, ținând cont de încetinirea creșterii economice și de eventualele perioade de recesiune. În acest context, aceștia susțin aplicarea Legii nr. 174/2020 privind coșul minim de consum lunar și elaborarea unei strategii prin care salariul minim să ajungă la nivelul necesar unui trai decent într-un interval rezonabil.