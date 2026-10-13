Cereri de ajutoare pentru încălzire. ANPIS a anunțat când se depun și condițiile de venit

Publicat 13 oct. 2026, 14:08 Sursă Antena 3 CNN

Persoanele vulnerabile pot depune din octombrie cererile pentru ajutorul de încălzire a locuinței în sezonul rece 2026-2027 și pentru suplimentul lunar de energie, conform unui comunicat al ANPIS.

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