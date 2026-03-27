Alerte pe telefon pentru facturi mai mici: românii ar putea fi notificați când consumul de energie depășește 80%

Românii ar putea primi alerte direct pe telefon atunci când consumul de energie se apropie de limită. ANRE pregătește un sistem similar RO-Alert, care ar urma să trimită notificări în momentul în care se atinge pragul de 80% din consumul stabilit prin contract.

Ideea este simplă: oamenii să fie avertizați din timp, astfel încât să poată reduce consumul sau să îl mute în intervale cu tarife mai mici.

Notificările ar urma să fie trimise prin SMS, e-mail sau aplicații. Măsura vine într-un context în care prețurile la energie rămân instabile la nivel european. În România, o gospodărie consumă, în medie, între 100 și 300 kWh pe lună, iar depășirea acestor limite poate aduce facturi cu 20-30% mai mari.

Problema principală ține de infrastructură. Din aproximativ 10 milioane de locuri de consum, doar 3,5 milioane, adică în jur de 35%, au contoare inteligente care pot transmite date în timp real. Autoritățile spun că sistemul ar putea fi introdus chiar din 2026, însă extinderea lui depinde de modernizarea rețelei. Dacă va fi implementat complet, consumatorii ar avea o imagine mai clară asupra consumului și ar putea evita surprizele de la finalul lunii.