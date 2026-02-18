Un drum din Buzău a fost blocat din cauza zăpezii

67 de localităţi din 21 de judeţe şi municipiul Bucureşti au fost afectate de ninsori şi viscol

Circulația autovehiculelor cu MTMA > 3.5 tone este restricționată pe DN2, Mărăcineni (județul Buzău) - Oreavul (județul Buzău)pe sectoarele cuprinse între km 115+200 – km 141+400, din cauza viscolului și a vizibilității reduse, anunță Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) anunţă că 67 de localităţi din 21 de judeţe şi municipiul Bucureşti au fost afectate de ninsori şi viscol.

Potrivit IGSU, în urma ninsorilor şi a visccolului, de marţi de la ora 8.00 până miercuri, la ora 6.30, au fost înregistrate efecte în 67 de localităţi din 21 de judeţe (Argeş, Braşov, Brăila, Buzău, Constanţa, Călăraşi, Dâmboviţa, Galaţi, Giurgiu, Hunedoara, Ialomiţa, Ilfov, Mehendinţi, Olt, Prahova, Sibiu, Teleorman, Tulcea, Vaslui, Vrancea, Vâlcea) şi municipiul Bucureşti.

Au fost deblocate 29 de autovehicule care nu mai puteau înainta din cauza zăpezii.

Traficul rutier este oprit pe un sens de mers pe autostrada A0 (Cornetu, judeţul Ilfov) din cauza unui autovehicul derapat, pe autostrada A1 (sensul Piteşti-Bucureşti), pe autostrada A7 (integral), pe 4 drumuri naţionale (DN 23B Măicăneşti-Ciorăşti, DNCB Bragadiru, DN 22 Râmnicu Sărat-Brăila, DN 2B Buzău-Brăila) şi pe 2 drumuri judeţene (DJ 740 Argeş şi DJ 204E Argeş) din cauza zăpezii depuse pe carosabil şi a viscolului puternic.

În ceea ce priveşte traficul aerian, sunt 13 curse afectate (8 anulate, 5 redirecţionate către alte aeroporturi) şi 2 piste închise pe Aeroportul Internaţional „Henri Coandă” Bucureşti.

Referitor la trafiul naval, manevrele sunt suspendate în toate porturile din judeţul Constanţa şi în Bara Sulina, judeţul Tulcea.

Traficul feroviar se desfăşoară în condiţii de iarnă, cu întârzieri la plecare/sosire în Bucureşti de aproximativ 60 de minute.