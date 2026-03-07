Un bărbat de 59 de ani cercetat pentru trafic de droguri de risc

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Vrancea a dispus măsura arestului la domiciliu față de aceasta, pentru 30 de zile.

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vrancea, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Vrancea, au documentat activitatea infracțională a unei persoane, de 59 de ani, cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc.

Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, persoana ar fi cumpărat din Spania, unde era stabilit la acel moment, mai multe semințe de canabis, pe care, după întoarcerea în țară, le-ar fi plantat în grădina locuinței sale din comuna Scorțoasa, județul Buzău. Astfel, pe parcursul anului 2025, aceasta ar fi obținut mai multe plante, pe care le-ar fi recoltat la maturitate, când au atins înălțimea de aproximativ 3 metri la tulpină.

Ulterior, în intervalul februarie – martie 2026, persoana în cauză ar fi comercializat diferite cantități de canabis, cu sume cuprinse între 300 și 1.000 de lei.

În urma percheziției efectuate, de către polițiști, la data de 5 februarie 2026, la domiciliul acesteia au fost descoperite și ridicate aproximativ un kilogram de canabis, provenit din plantele cultivate, un cântar electronic, precum și alte mijloace de probă.

La data de 5 martie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Vrancea au dispus reținerea persoanei cercetate.

Astăzi, 6 martie, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Vrancea a dispus măsura arestului la domiciliu față de aceasta, pentru 30 de zile.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Buzău și al jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Județean Buzău.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.