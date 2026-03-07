Fetiță de 6 ani cu politraumatisme, transferată de urgență de la Panciu la Galați

O fetiță de 6 ani a ajuns la spital în stare gravă.

O fetiță în vârstă de 6 ani a fost transportată de urgență la spital după ce a suferit mai multe traumatisme în urma unei loviri accidentale. Intervenția a fost coordonată de Serviciul de Ambulanță Județean Vrancea, care a anunțat detaliile printr-un comunicat de presă.

Potrivit informațiilor oficiale, în jurul orei 13:11, copilul a fost preluat de la Spitalul Panciu, prezentând politraumatisme, inclusiv traumatisme la nivelul membrelor inferioare, traumatism toracic și abdominal, precum și o plagă la nivelul mandibulei.

Fetița a fost transportată inițial de un echipaj de tip B2, cu asistent, către Unitatea de Primiri Urgențe Focșani, unde a fost evaluată de medicii de gardă.

În urma investigațiilor, cadrele medicale au decis transferul de urgență al pacientei la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan” Galați. Transportul s-a realizat cu un echipaj medical de ambulanță de tip C2, cu medic, pentru continuarea investigațiilor și acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Reprezentanții Serviciului de Ambulanță nu au oferit, deocamdată, informații suplimentare privind circumstanțele în care s-a produs accidentul. Starea copilului urmează să fie evaluată de medicii specialiști din Galați. (Cristi IRIMIA)