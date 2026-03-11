Trump transmite că Iranul poate participa la Cupa Mondială. Anunțul făcut de șeful FIFA

Președintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat că fostul președinte al Statele Unite ale Americii, Donald Trump, a transmis că echipa națională a Iran este „binevenită” să participe la viitoarea Cupa Mondială din 2026, în pofida tensiunilor geopolitice dintre cele două state.

Declarația a fost făcută de Infantino în contextul discuțiilor despre organizarea turneului mondial, care va avea loc în Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic.

Potrivit șefului FIFA, mesajul transmis de Donald Trump arată că sportul trebuie să rămână separat de conflictele politice. Oficialul a subliniat că, în principiu, toate echipele care se califică pe teren trebuie să aibă dreptul de a participa la competiția mondială.

Subiectul a devenit sensibil în contextul tensiunilor militare din Orientul Mijlociu și al deteriorării relațiilor dintre Washington și Teheran. Cu toate acestea, FIFA insistă că participarea la competițiile internaționale trebuie să fie determinată exclusiv de criterii sportive.

„Președintele Trump a reiterat că echipa Iranului este, desigur, binevenită să participe la turneul din Statele Unite”, a spus Infantino după întâlnire.

„Avem nevoie mai mult ca oricând de un eveniment precum Cupa Mondială FIFA pentru a aduce oamenii împreună, iar eu îi mulțumesc sincer președintelui Statelor Unite pentru sprijinul său, deoarece demonstrează încă o dată că fotbalul unește lumea”, a adăugat Infantino.