SRI menține nivelul de alertă teroristă
În acest moment nu se impune ridicarea nivelului de alertă teroristă în România.
În urma analizei evoluțiilor dinamice din contextul actual de securitate la nivel internațional, Serviciul Român de Informații precizează că în acest moment nu se impune ridicarea nivelului de alertă teroristă în România.
În prezent, acesta este albastru-precaut și se menține atât timp cât datele deținute la nivel național, cât şi rezultate din parteneriatele externe ale Serviciului, nu indică o probabilitate ridicată de comitere a unui act terorist pe teritoriul României.
SRI, prin Brigada Antiteroristă, acționează preventiv, prin metode specifice, pentru îndeplinirea atribuțiilor legale de prevenire și combatere a terorismului, în calitate de autoritate națională în domeniu.
Cooperarea constantă cu partenerii din cadrul SNPCT și cu cei internaționali asigură o coordonare completă a măsurilor dispuse pentru identificarea și contracararea oricăror amenințări pe profil antiterorist.
