Tragedie în Timiș! Impact devastator între un TIR și un microbuz: șase oameni au murit – VIDEO

Accident grav în Timiș. Șase oameni au murit, după un impact devastator dintre un microbuz și un TIR

Un accident rutier extrem de grav a avut loc marți, pe drumul E70, în apropierea localității Lugojel. Un microbuz, un tir, o autocisternă și un autoturism au fost implicate în impactul devastator, iar bilanțul provizoriu este de șase persoane decedate. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional!

ISU Timiș a anunțat că intervenția a fost declanșată în jurul orei 13.05. La fața locului au fost trimise mai multe echipaje de salvare, inclusiv o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere, două echipaje SMURD și o autospecială pentru transportul victimelor multiple.

“În jurul orei 13:05 am fost solicitați să intervenim la un accident rutier pe E70 în apropierea localității Lugojel. La fața locului s-au deplasat de urgență o autospecială de primă intervenție și comandă, o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere, două echipaje SMURD și un ATPVM (Autospecială de Transport Personal și Victime Multiple). În accident sunt implicate un autotren, o autocisternă, un microbuz de transport persoane (8+1) și un autoturism.

Din primele date, până în acest moment, au fost identificate 6 persoane decedate la fața locului. Totodată, altor 2 persoane li se asigură îngrijiri medicale și vor fi transportate la spital. Numărul total al victimelor implicate în accident este în curs de stabilire.

Misiunea este în dinamică“, transmit reprezentantii ISU Timis.

Potrivit primelor informații, în microbuz se aflau cetățeni greci care se deplasau spre Franța. La un moment dat, șoferul microbuzului a vrut să depășească o cisternă, însă în momentul în care și-a dat seama că nu are timp, a tras dreapta, a agățat cisterna, care l-a întors în lateral. În acel moment TIR-ul care venea din sensul opus l-a spulberat.