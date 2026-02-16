Tânăr de 23 de ani, arestat preventiv pentru tâlhărie calificată, la Focșani. A amenințat cu cuțitul o vânzătoare.

Un tânăr în vârstă de 23 de ani a fost identificat și reținut de polițiști la scurt timp după ce a comis o tâlhărie calificată într-un magazin din municipiul Focșani. Ulterior, instanța a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Focșani, sub coordonarea procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Focșani, au reținut tânărul, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată. Fapta a avut loc în data de 14 februarie, în jurul orei 12:25, când administratorul unei societăți comerciale a sesizat poliția cu privire la faptul că o persoană necunoscută ar fi pătruns în incinta magazinului și ar fi amenințat-o pe gestionara unității, o femeie de 34 de ani, cu un obiect tăietor-înțepător, pentru a-i preda banii din casa de marcat.Sub amenințare, femeia i-ar fi înmânat suma de 1.885 de lei, după care agresorul ar fi părăsit locul faptei într-o direcție necunoscută.Polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului, confirmând cele sesizate. În urma activităților investigativ-operative, la scurt timp de la comiterea faptei, oamenii legii au identificat un tânăr de 23 de ani, din comuna Vârteșcoiu, bănuit de săvârșirea infracțiunii.Pe baza probatoriului administrat, la data de 14 februarie, față de acesta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Vrancea.În cursul zilei de 15 februarie, tânărul a fost prezentat instanței de judecată, care a admis propunerea procurorilor și a dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.