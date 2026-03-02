„Suntem bine!” Mesajul celor 28 de elevi români rămași în Dubai, după ce zborurile au fost suspendate din cauza conflictului regional.

Cei 28 de elevi din Focșani blocați în Dubai, împreună cu două cadre didactice, sunt în siguranță și beneficiază de toate condițiile necesare într-un hotel din apropierea aeroportului, după ce spațiul aerian a fost închis în urma conflictului din Iran, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Educației și Cercetării, Sorin Ion.

Elevii și profesorii însoțitori au fost cazați într-un hotel aflat în apropierea aeroportului, unde beneficiază de toate condițiile necesare, potrivit surselor oficiale.

„Prin intermediul Inspectoratului Școlar Vrancea suntem în legătură cu grupul de acolo. La acest moment, sunt în siguranță și bine”, a precizat Sorin Ion, pentru Agerpres.

Consulul României în Dubai, Viorel Badea, s-a deplasat la hotel pentru a discuta cu elevii și i-a sfătuit să aștepte cu calm ameliorarea situației pentru a putea reveni în țară.

Excursia a fost organizată de Centrul de Limbă Engleză din Focșani, coordonat de profesoara Ligia Harasim. Pe lângă aceasta, grupul este însoțit de profesoara Oana Nedelcu. Conform site-ului local de știri Actualitatea Vrânceană, excursia nu este legată de instituțiile școlare din Vrancea și include copii din clasele V-XI.

Într-o declarație pentru Actualitatea Vrânceană , Ligia Harasim a precizat: „Suntem într-o zonă unde nu au fost probleme, iar copiii au reacționat bine. Ne-am cazat la un hotel aflat la circa 10 minute de aeroport, cu restaurant și toate condițiile necesare. Nu avem voie să ieșim din hotel, însă personalul ne ajută să procurăm ce avem nevoie. În zona aeroportului este liniște și nu s-a întâmplat nimic din ce se vede la televizor în România. Am ținut permanent legătura cu consulatul, iar în curând ne va vizita consulul general și echipa sa.”

Grupul se află în Dubai din 22 februarie și ar fi trebuit să revină în România sâmbătă, când au început atacurile SUA și Israel în Iran, care au dus la închiderea spațiului aerian.

Situația cetățenilor români blocați în zona limitrofă Iranului, afectată de conflict, a fost discutată astăzi în ședința convocată de premierul Ilie Bolojan, la Palatul Victoria.

Potrivit informațiilor oficiale, autoritățile române își concentrează eforturile pentru aducerea în siguranță în țară a cetățenilor aflați în zone de risc. În această seară, un prim grup de români va ajunge la București din Statul Israel, transportat cu două aeronave care au decolat din Egipt, țară care își menține spațiul aerian deschis. Până în Egipt, cetățenii români au fost transportați pe cale terestră, cu sprijinul statului și al diplomaților români.

În perioada următoare, vor fi organizate alte zboruri pentru aducerea în țară a pelerinilor și cetățenilor români din Israel care au solicitat sprijin consular.

De asemenea, autoritățile române pregătesc repatrierea românilor aflați în alte state din Orientul Mijlociu afectate de conflict, acordând prioritate copiilor și cazurilor medicale. În acest scop, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Ministerul Afacerilor Externe vor avea întâlniri cu reprezentanții companiilor aeriene pentru coordonarea zborurilor de repatriere în condiții de siguranță.