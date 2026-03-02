Inspectorul general școlar din Vrancea, reacție halucinantă în cazul elevilor blocați în Dubai
„Vor primi absențe! Este o călătorie privată”
Cei 28 de elevi rămași blocați în Dubai, după închiderea spațiului aerian pe fondul conflictului militar din regiune, se aflau într-o călătorie privată organizată de un centru Cambridge din Vrancea. Deplasarea nu a avut caracter școlar și nu a necesitat aprobarea Inspectoratul Școlar Județean Vrancea, a declarat inspectorul general școlar Livia Marcu.
„Elevii din Vrancea sunt într-o călătorie privată, au plecat cu acordul părinţilor, pentru că săptămâna trecută în Vrancea a fost vacanţă, este vorba de 27 de copii din Vrancea şi un altul din alt judeţ”, a precizat Livia Marcu. Potrivit acesteia, excursia a fost organizată exclusiv cu acordul părinților, în perioada vacanței școlare.
Întoarcerea amânată și absențe la cursuri
Elevii urmau să revină în țară sâmbătă, însă anularea zborurilor comerciale a făcut imposibilă întoarcerea lor. De luni, aceștia ar fi trebuit să reia cursurile, motiv pentru care profesorii sunt nevoiți să le consemneze absențe.
„De astăzi (n. red - luni) ei ar fi trebuit să revină la cursuri. Având în vedere situaţia lor, ei primesc absenţe, desigur părinţii vor face demersurile necesare pentru a li se motiva aceste absenţe”, a explicat inspectorul șef pentru News.ro.
Reprezentanții ISJ subliniază că instituția nu a avut nicio implicare în organizarea sau gestionarea deplasării. „Câtă vreme nu a fost necesar acordul ISJ, noi nu suntem implicaţi sub niciun fel”, a afirmat Livia Marcu, adăugând că, potrivit informațiilor primite, elevii sunt în siguranță și urmează să revină în țară. Grupul a fost însoțit de coordonatoarea centrului Cambridge, în calitate de organizator, și de o profesoară de limba engleză de la o școală gimnazială din Focșani, aflată în excursie împreună cu propriul copil.
