Reprezentanți ai agenției de rating Fitch, primiți de premierul Bolojan

Ilie Bolojan începe o vizită de două zile în Germania

Reprezentanți ai agenției de rating Fitch urmează să aibă marți întâlniri cu autoritățile române. Aceștia vor fi primiți la ora 8:00, la Palatul Victoria, de premierul Ilie Bolojan.

La întâlnire va participa și ministrul finanțelor, Alexandru Nazare.

După-amiază, Ilie Bolojan începe o vizită de două zile în Germania, în cursul căreia va fi primit de cancelarul Friedrich Merz și se va întâlni și cu alte oficialități.