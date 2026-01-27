Actualitate· 1 min citire
Reprezentanți ai agenției de rating Fitch, primiți de premierul Bolojan
Reprezentanți ai agenției de rating Fitch, primiți de premierul Bolojan
Ilie Bolojan începe o vizită de două zile în Germania
Reprezentanți ai agenției de rating Fitch urmează să aibă marți întâlniri cu autoritățile române. Aceștia vor fi primiți la ora 8:00, la Palatul Victoria, de premierul Ilie Bolojan.
La întâlnire va participa și ministrul finanțelor, Alexandru Nazare.
După-amiază, Ilie Bolojan începe o vizită de două zile în Germania, în cursul căreia va fi primit de cancelarul Friedrich Merz și se va întâlni și cu alte oficialități.
