Raport GNM 2025: Amenzi record și deșeurile, marea provocare a României

Garda Națională de Mediu (GNM) a făcut public raportul de activitate pentru anul 2025

Garda Națională de Mediu (GNM) a făcut public raportul de activitate pentru anul 2025, un document care confirmă o schimbare de paradigmă în modul de acțiune al instituției și evidențiază, totodată, problemele cronice de mediu ale României. Deși numărul controalelor a scăzut, pe fondul integrării României în spațiul Schengen și al creșterii complexității acțiunilor de control, valoarea sancțiunilor aplicate a atins un nivel record.

În 2025, GNM a aplicat amenzi în valoare totală de peste 163 de milioane de lei, în creștere cu peste 25% față de anul precedent – cel mai mare nivel din ultimii ani. Această evoluție reflectă tranziția de la un model cantitativ de control la unul calitativ, bazat pe intervenții țintite, sancțiuni ferme și măsuri cu impact direct asupra reducerii riscurilor de mediu.

Gestionarea deșeurilor rămâne problema majoră la nivel național. Datele raportului arată o rată de neconformitate de peste 77% în transportul național al deșeurilor și peste 2 milioane de tone de deșeuri transportate, dar care nu apar ca fiind recepționate de instalațiile autorizate. Aproximativ o treime dintre primăriile din România au fost sancționate pentru nerespectarea țintelor de tratare și reciclare, iar majoritatea deșeurilor colectate ajung direct la gropile de gunoi, fără a fi reciclate sau valorificate.

Pe lângă sectorul deșeurilor, alte domenii cu probleme semnificative în 2025 au fost calitatea aerului, spațiile verzi, exploatările minerale necontrolate și braconajul piscicol. Sancțiuni importante au fost aplicate și în cazul șantierelor de construcții, balastierelor, activităților comerciale de pe litoral și pentru protejarea Rezervației Biosferei Delta Dunării.

Un element-cheie al anului 2025 a fost absorbția integrală a fondurilor din PNRR, care a permis GNM să utilizeze drone, laboratoare mobile și instrumente moderne de control. Totodată, instituția a avut un rol activ în furnizarea de date pentru politicile publice de mediu și în eforturile strategice de aderare a României la OCDE, câștigând o reputație solidă la nivel internațional.

„Am început să depășim limita de a fi percepuți doar ca o instituție de sancțiune. Am comunicat mai mult, am furnizat date esențiale și ne-am asumat un rol strategic”, a declarat Andrei Corlan, Comisarul General al GNM, subliniind că accentul trebuie pus pe tratarea cauzelor problemelor de mediu, nu doar a efectelor.

Raportul GNM 2025 confirmă că, deși capacitatea de control și sancționare a crescut semnificativ, gestionarea deșeurilor rămâne cea mai mare provocare de mediu a României, necesitând soluții structurale, cooperare între autorități și o schimbare reală de comportament la nivel național.