Pierderile reale ale armatei ruse, tabu la Moscova. Ce ascunde Kremlinul în spatele codului „Cargo 200”

Armata rusă ar fi pierdut peste 300.000 de militari în cei patru ani de război din Ucraina, potrivit unor surse independente citate de EFE. Deși amploarea pierderilor este cunoscută în rândul populației, Kremlinul evită să ofere date oficiale pentru a nu alimenta nemulțumirea tot mai mare față de conflict.

Președintele rus Vladimir Putin continuă să mențină un control strict asupra informațiilor privind victimele de pe front, într-o încercare de a conserva sprijinul public pentru așa-numita „operațiune militară specială”.

Termenul „Cargo 200” este folosit pentru militarii ruși uciși în luptă încă din timpul războiului din Afganistan (1979–1989). Denumirea provine de la greutatea maximă de 200 de kilograme admisă pentru sicriele din zinc utilizate la repatrierea trupurilor neînsuflețite.

De-a lungul deceniilor, expresia a devenit un simbol al pierderilor ascunse ale armatei ruse, fiind folosită inclusiv în actualul conflict din Ucraina. Ministerul Apărării de la Moscova a publicat ultima cifră oficială privind pierderile în septembrie 2022, estimând atunci 5.937 de militari morți.

Surse occidentale, de la NATO până la serviciile de informații americane și britanice, estimează că armata rusă pierde aproximativ 1.000 de soldați pe zi, ceea ce înseamnă peste 30.000 de pierderi lunar.

Mai mult, luna ianuarie ar fi fost prima în care Rusia nu a reușit să compenseze pierderile prin recrutarea de voluntari, un semnal îngrijorător pentru capacitatea Moscovei de a susține pe termen lung războiul din Ucraina.