Noi dovezi care distrug din temelii minciunile propagandei despre așa-zisa datorie a Televiziunii Poporului. Banii despre care se vorbește în spațiul public, în acuzații venite chiar și de la televiziunea fugarului Ghiță sunt de fapt datoria SC REALITATEA MEDIA SA, vechea companie, pusă pe butuci de firma lui Sebastian Ghiță.

Avem documentele care arată clar cum firma afaceristului fugar, SC ASESOFT INTERNATIONAL SA, a intrat în schemă în anul 2010, special pentru a falimenta Realitatea Media. Așa cum s-a întâmplat cu mai toate companiile preluate de Ghiță care au ajuns în faliment și cu datorii uriașe- aproximativ jumătate de miliard de euro.

V-am explicat într-un episod anterior că Realitatea PLUS, Televiziunea Poporului, nu are datorii către statul român și își achită toate dările în fiecare lună. Cele 40 de milioane de euro puse pe seama noastră sunt de fapt datoriile companiei vechi, SC REALITATEA MEDIA SA, ajungându-se în această situație prin grija lui Ghiță și sub protecția statului paralel. Compania a fost îngropată de o serie de decizii, precum plata unor salarii uriașe către angajații săi, printre care se numără și Emilia Șercan, care astăzi atacă postul nostru cu un tupeu incredibil. Totuși, cele mai multe hotărâri greșite au venit din partea managementului ASESOFT, firma fugarului Sebastian Ghiță.

Venim acum cu dovezile care arată negru pe alb cum a pus gheara Ghiță de Realitatea Media și cum a provocat gaura uriașă la buget. Deci dacă cineva vrea să recupereze banii să îl caute pe fugar care acum se relaxează prin țări străine după ce în țară problemele penale i-au fost șterse într-o manieră controversată.

În luna octombrie a anului 2010, ASESOFT INTERNATIONAL SA a încheiat cu REALITATEA MEDIA SA un contract pentru servicii de consultanță și management strategic, prin care urma să asigure resursele de finanțare ale companiei de televiziune. Firma afaceristului fugar anunța public la acea vreme că intenționa să investească zeci de milioane de euro în grupul controlat la acea vreme de Sorin Ovidiu Vîntu.

Sebastian Ghiță, în calitate de manager, s-a angajat să păstreze confidențialitatea și să nu întreprindă nicio acțiune care să producă efecte negative asupra REALITATEA MEDIA SA. De asemenea, contractul semnat de afacerist nu trebuia să conducă la crearea unei noi entități sau la stabilirea unei relații de dependență a uneia dintre părți față de cealaltă.

Cu toate acestea, deciziile luate la nivelul ASESOFT INTERNATIONAL SA au condus REALITATEA MEDIA SA către faliment. Lucrul atestat prin raportul constatar care arată atestă că de acest deznodamânt se fac vinovați Sebastian Ghiță și ASESOFT. Sebastian Ghiță era obligat să asigure resursele de finanțare a activității, însă a ajuns într-un punct în care nu a putut să asigure nici măcar banii pentru mașinile luate în leasing de către REALITATEA MEDIA SA. Zeci de autovehicule apar în lista bunurilor sechestrate.

De asemenea, firma fugarului Sebastian Ghiță a adâncit gradul de îndatorare al SC REALITATEA MEDIA SA, atunci când a zădărnicit proiectul de trecere al televiziunii în format HD. Scandalos este că banii obținuți din publicitate pe parcursul mai multor luni au intrat în conturile ASESOFT, după o preluare abuzivă a contractului cu regia de publicitate. Rezultatul a fost o diminuare semnificativă a sumelor aflate în conturile bancare ale SC REALITATEA MEDIA SA. În conturile ASESOFT au intrat peste 8,1 milioane de euro.



Astfel, sabotată direct de către compania lui Sebastian Ghiță, fosta companie REALITATEA MEDIA începe să acumuleze datorii către bugetul statului. În mai puțin de un an, potrivit unor date din 31 august 2011, aceste datorii au crescut cu peste 6,7 milioane de euro. De asemenea, datoriile către angajați au crescut cu nu mai puțin de 73 la sută. În consecință, putem spune că ASESOFT INTERNATIONAL SA nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale, pe care Ghiță le semnase personal.





Potrivit documentelor din instanță, bunurile sechestrate de ANAF-ul condus de Sorin Blejnar, omul cheie al statului paralel, la REALITATEA MEDIA SA au fost imobilizate și lăsate în custodie fix la adresa unde astăzi funcționează ROMÂNIA TV, post de televiziune controlat de Sebastian Ghiță și au fost lăsate în mâinile lor, fapt cercetat acum într-un dosar penal cu numărul 29937/3/2022, aflat pe rolul Trribunalului București.

Sebastian Ghiță a arătat de-a lungul timpului că are o capacitate fenomenală de a căpușa companii și de a le băga în faliment. Sistemul din care face parte afaceristul încearcă să atace REALITATEA PLUS cu datorii inexistente, însă firmele sale chiar înregistrează datorii la stat. Adunate, cifrele sunt fabuloase și ajung la peste jumătate de miliard de euro.

Să vă arătăm și câteva exemple:

ASESOFT INTERNATIONAL SA - 206.204.620 lei

TEAMNET INTERNATIONAL SA - 442.474.570 lei

INFRATEL NET SRL - 17.977.136 lei

2K TELECOM SRL - 395.472.034 lei

TVMP SRL - 662.799 lei

Așa arată rețeta fugarului Ghiță pentru căpușat statul.

Pe rând, Ghiță datorează bani pentru companiile ASESOFT INTERNATIONAL SA în cuantum de peste 206.200.000 lei, TEAMNET INTERNATIONAL SA în cuantum de peste 442.400.000 lei, INFRATEL NET SRL, în cuantum de peste 17.900.000 lei, 2K TELECOM SRL în cuantum de 395.472.034 lei, TVMP SRL, în cuantum de peste 660.000 lei.