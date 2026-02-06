Inundaţii în judeţul Vrancea

Nouă localităţi au fost afectate

Au fost inundaţii şi în judeţul Vrancea. Nouă localităţi au fost afectate, potrivit ISU local, care precizează că principala cauză a acestor evenimente o reprezintă colmatarea şanţurilor de scurgere, care nu au mai putut face faţă volumului mare de apă procenit din precipitaţii.

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a anunţat, vineri, că ploile căzute în ultimele 24 de ore au afectat 21 de localităţi din cinci judeţe: Bacău, Buzău, Dolj, Dâmboviţa şi Vrancea. Pompierii au intervenit pentru a scoate apa din 50 de curţi şi din mai multe case. La această oră, mai este în vigoare un cod galben de inundaţii care face referire la ape curgătoare din nord-estul Munteniei. Avertizarea expiră la ora 16:00

Sursa: Realitatea de Vrancea