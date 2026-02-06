Inundaţii în judeţul Vrancea
Inundaţii în judeţul Vrancea
Nouă localităţi au fost afectate
Au fost inundaţii şi în judeţul Vrancea. Nouă localităţi au fost afectate, potrivit ISU local, care precizează că principala cauză a acestor evenimente o reprezintă colmatarea şanţurilor de scurgere, care nu au mai putut face faţă volumului mare de apă procenit din precipitaţii.
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a anunţat, vineri, că ploile căzute în ultimele 24 de ore au afectat 21 de localităţi din cinci judeţe: Bacău, Buzău, Dolj, Dâmboviţa şi Vrancea. Pompierii au intervenit pentru a scoate apa din 50 de curţi şi din mai multe case. La această oră, mai este în vigoare un cod galben de inundaţii care face referire la ape curgătoare din nord-estul Munteniei. Avertizarea expiră la ora 16:00
Sursa: Realitatea de Vrancea
Citește și:
- 19:53 - Bill Gates recunoaște legături controversate cu două femei rusoaice, dar neagă ilegalități legate de Epstein
- 19:13 - Bărbat găsit decedat pe terasa unui bloc din Reșița. Poliția a demarat o anchetă
- 18:28 - Tânăr din Bacău, arestat după ce și-a înjunghiat fosta iubită și un prieten din gelozie
- 17:57 - Agent de la frontieră, acuzat de trafic de persoane: anchetă pentru proxenetism și exploatarea unor tinere în străinătate
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Vrancea și pe Google News