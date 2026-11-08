Ger în România: -11 grade Celsius la Miercurea Ciuc, cea mai rece dimineață a toamnei

Publicat 8 nov. 2026, 10:34 Sursă realitatea.net

România a avut parte de cea mai rece dimineață a toamnei. La Miercurea Ciuc s-au înregistrat -11 grade Celsius. ANM anunță o încălzire treptată de miercuri.

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