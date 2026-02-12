George Simion, alături de protestul minerilor de la Complexul Energetic Oltenia: „Bravo lor, hai și alții dacă sunt nemulțumiți cu adevărat!”

Liderul AUR, George Simion, este alături, afirmându-și susținerea față de protestul spontan declanșat de minerii din Complexul Energetic Oltenia.

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, Simion a salutat acțiunea muncitorilor, afirmând: „Minerii au intrat în grevă! Bravo lor, hai și alții dacă sunt nemulțumiți cu adevărat! Protest spontan al minerilor din Complexul Energetic Oltenia ACUM”.

George Simion îi susține pe minerii protestatari

Liderul suveraniștilor și-a exprimat de mai multe ori sprijinul față de mișcările de protest ale angajaților din sectoarele cheie ale statului, acuzând autoritățile că „au abandonat” sectoare esențiale pentru economia națională.

Minerii de la Cariera Roșia, din cadrul Complexului Energetic Oltenia au declanșat un protest spontan, în contextul măsurilor de austeritate anunțate de Guvernul Bolojan.

Protestele spontane din cauza tichetelor de masă se extind la Complexul Energetic Oltenia. Joi dimineață au ieșit în stradă și minerii de la Cariera Minieră Jliț Sud.

Minerii de la Cariera Roșia protestează. Sunt sătui de măsuri de austeritate

Minerii au refuzat să intre în schimbul trei și au transmis că, în cazul în care bonurile de masă vor fi eliminate, vor declanșa greva. Aceștia au făcut apel chiar și la postul de televiziune Realitatea PLUS pentru a vorbi despre nemulțumirile lor, lucru care s-a întâmplat.Într-o intervenție telefonică, președintele executiv al Sindicatului Mine Energie Oltenia, Jan Popescu, a declarat în exclusivitate pentru Realitatea PLUS că nemulțumirile angajaților sunt legate direct de condițiile de muncă și de diminuarea veniturilor.

„La noi, în Complexul Energetic Oltenia, lucrurile sunt simple. De când există mineritul și energia în Oltenia, colegii mei, mineri și energeticieni, și-au desfășurat activitatea în condiții extrem de grele, condiții pe care și dumneavoastră, dar și celelalte televiziuni, le-ați prezentat de-a lungul anilor. Iarna este frig, ger puternic, ploaie și vreme rea, iar vara este o căldură greu de suportat. Cu toate acestea, în aceste condiții dificile, minerii și energeticienii și-au pus sănătatea în pericol pentru ca România să nu ducă lipsă de energia necesară stabilității sistemului energetic național.

„Nu vom sta nepăsători în fața nedreptăților!”

Pe munca minerilor și a energeticienilor din Complexul Energetic Oltenia s-a clădit România de astăzi, o Românie de care ne-am bucurat cu toții în ultimii ani. Din păcate, această muncă nu mai este evaluată corect în prezent. Dacă s-a ajuns ca Guvernul României să ia bani de la gura minerilor și a energeticienilor, înseamnă că s-a ajuns prea departe. Am transmis acest mesaj de luni de zile tuturor celor care au vrut să ne asculte.

Am spus clar că nu vom sta nepăsători în fața nedreptăților pe care guvernanții le fac împotriva minerilor și energeticienilor din Complexul Energetic Oltenia. Am transmis tuturor că tichetele de masă de care beneficiază colegii mei sunt o necesitate. Ele au înlocuit masa caldă de care minerii beneficiau în urmă cu 20, 30 sau 40 de ani, la ieșirea din schimb, pentru că vorbim despre o muncă extrem de grea”, a declarat Jan Popescu.

