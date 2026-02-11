Emil Gânj este căutat de mai bine de 7 luni pentru crimă

În tot acest timp, zeci de polițiști îl caută și reclamă neplata orelor suplimentare

La mai bine de jumătate de an de la dispariția lui Emil Gânj, bărbatul acuzat că și-ar fi ucis partenera și i-ar fi incendiat locuința, apar nemulțumiri în rândul polițiștilor implicați în căutări.

Zeci de agenți din cadrul IPJ Mureș susțin că orele suplimentare efectuate în timpul operațiunilor nu au fost nici plătite, nici compensate cu timp liber.

Căutări extinse, fără rezultat

După comiterea crimei, în luna iulie a anului trecut, forțe importante de ordine au fost mobilizate pentru capturarea suspectului. Timp de trei luni, polițiști din Mureș, Cluj și Bistrița-Năsăud au participat la acțiuni desfășurate zi și noapte. În ciuda eforturilor, Emil Gânj nu a fost găsit și este, în prezent, dat în urmărire internațională.

În localitatea Miheșu de Câmpie, în apropierea casei familiei tinerei ucise, o autospecială de poliție asigură permanent paza zonei. Rudele victimei spun că trăiesc în continuare cu teamă, îngrijorate de posibilitatea ca suspectul să revină.

„Este încă în libertate… sperăm să fie prins cât mai curând”, a declarat o rudă a victimei.

Mii de ore suplimentare nerecuperate

Potrivit reprezentanților sindicali, 29 de polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Mureș au acumulat, în perioada de vârf a anchetei, aproximativ 2.600 de ore suplimentare la nivel de serviciu.

Daniel Oltean, președintele Europol Mureș, a precizat pentru știrileprotv.ro că majoritatea orelor au fost efectuate în lunile iulie, august și septembrie, cu un volum semnificativ în prima lună, imediat după comiterea faptei. Conform legislației, acestea ar fi trebuit compensate prin timp liber sau plătite până la finalul anului trecut.

Reacția IPJ Mureș

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Mureș au confirmat că există situații în care orele suplimentare nu au fost compensate în termenul legal. Potrivit purtătorului de cuvânt al instituției, fiecare caz va fi analizat individual, urmând să fie dispuse măsuri în conformitate cu prevederile legale.

Emil Gânj, în vârstă de 37 de ani, a fost trimis în judecată în lipsă. El este acuzat de omor calificat cu premeditare, distrugere, profanare de cadavre, violare de domiciliu și încălcarea unui ordin de protecție.

În prezent, suspectul este dat în urmărire internațională, iar autoritățile continuă demersurile pentru localizarea și capturarea acestuia.