Ediție de colecție a emisiunii Lupta pentru România. Miercuri, la ora 18:00, Marius Tucă intervine în direct și detonează bomba momentului

Ediție de colecție a emisiunii Lupta pentru România, la Realitatea PLUS. Marius Tucă intervine în direct și detonează bomba momentului. Ce se pune acum la cale în laboratoarele politice ale regimului care vrea să reducă poporul la tăcere? Ce negociază în mare secret Bolojan pentru a rămâne la putere?
Cum îi calcă în picioare pe românii sărăciți și umiliți? Ce pact secret a făcut cu străinii și cine îl învârte cu cheița? Liderii coaliției îi cântă deja prohodul, dar stăpânii din umbră par că încă mai au nevoie de el.
Cât mai rămâne la butoane și cui vrea să vândă, la bucată, ultimele resurse ale națiunii? Jurnalistul pe care regimul îl vrea interzis demască toate manevrele de la vârf, azi, cu Nicoleta Cone, de la ora 18:00.
