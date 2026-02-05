Două persoane din Harghita au pierdut 5.600 de lei după mesaje false primite de la „prieteni”. Cine era, de fapt, în spatele conturilor

Două persoane din județul Harghita au fost înșelate

Două persoane din județul Harghita au fost înșelate după ce au primit mesaje aparent trimise de prieteni apropiați, în care li se cereau bani cu titlu de împrumut. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru fraudă prin compromiterea conturilor din aplicații de mesagerie, iar prejudiciul total este de 5.600 de lei. Cazurile au fost anunțate de Inspectoratul de Poliție Județean Harghita.

Potrivit polițiștilor, victimele au primit mesaje care păreau autentice, trimise din conturile unor persoane cunoscute. În mesaje li se solicita o sumă de bani, cu promisiunea că aceasta va fi returnată a doua zi.

Pentru că solicitările păreau reale, cele două persoane au transferat banii fără să verifice direct cu prietenii respectivi dacă mesajele sunt autentice. Ulterior s-a constatat că acele conturi fuseseră compromise, iar mesajele fuseseră trimise de persoane necunoscute.

Ce recomandă polițiștii

Reprezentanții IPJ Harghita le recomandă cetățenilor să manifeste o vigilență sporită și să contacteze direct persoana în numele căreia primesc solicitarea, înainte de a trimite bani.

Un simplu apel telefonic poate preveni pierderea sumelor și poate confirma dacă cererea este reală sau face parte dintr-o tentativă de fraudă.