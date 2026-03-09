Declarația lui Kim Jong Un de Ziua Femeii: „Poate sunt slabe fizic, dar au o voință de neclintit”

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a transmis un mesaj special cu ocazia International Women's Day, în care a lăudat rolul femeilor din North Korea în societate și în dezvoltarea statului.

În discursul său, Kim a afirmat că femeile nord-coreene pot părea mai fragile din punct de vedere fizic, însă compensează printr-o determinare remarcabilă și printr-o voință puternică.

Liderul de la Pyongyang a subliniat că acestea contribuie semnificativ la progresul țării, atât în familie, cât și în diferite domenii de activitate.

„Femeile din Coreea de Nord sunt slabe fizic, dar au o voință de fier”, a declarat Kim Jong Un, potrivit presei de stat, adăugând că ele reprezintă „o forță importantă” pentru societatea nord-coreeană.

În mesajul său, liderul de la Phenian a evidențiat sacrificiile și eforturile depuse de femei în viața de zi cu zi și le-a mulțumit pentru contribuția lor la stabilitatea și dezvoltarea națiunii.