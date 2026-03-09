Alertă în spațiul aerian al Turciei: NATO a doborât o nouă rachetă balistică lansată din Iran

Conflictul din Orientul Mijlociu a intrat deja în cea de-a doua săptămână, iar intensitatea atacurilor continuă să crească. În ultimele zile, mai multe facilități petroliere din apropierea Teheranului au fost lovite și distruse în urma unor bombardamente.

De asemenea, au fost vizate numeroase obiective militare din diferite regiuni ale Iranului. În ciuda acestor pierderi, Gărzile Revoluționare iraniene afirmă că au capacitatea de a continua confruntarea militară pentru încă cel puțin șase luni.

Pe plan politic, clericii de rang înalt din Iran au anunțat cine va prelua conducerea supremă a țării. Noul lider ar urma să fie fiul în vârstă de 56 de ani al fostului ayatollah Ali Khamenei.

Între timp, NATO a confirmat un nou incident în regiune. Ministry of National Defense of Turkey a transmis luni că sistemele de apărare aeriană ale Alianței au interceptat și neutralizat o rachetă balistică lansată din Iran, care a pătruns în spațiul aerian al Turkey deasupra estului Mediterranean Sea.

Potrivit autorităților turce, fragmente ale rachetei au căzut în zona orașului Gaziantep, situat în sudul țării, însă incidentul nu a provocat victime.

Nu este primul episod de acest fel: săptămâna trecută, o altă rachetă de același tip a fost interceptată de sistemele NATO tot în spațiul aerian turc.