Cum trebuie să decongelezi corect carnea pentru a nu o altera. 3 metode recomandate de specialiști

Iată ce recomandă specialiștii

Pentru dezghetarea in siguranta a carnii, se pot folosi trei metode: in frigider, in cuptorul cu microunde si in apa rece. Iată ce recomandă specialiștii!

Aceasta metoda de dezghetare a carnii este foarte rapida, fiind potrivita pentru persoanele care nu au rabdare sau care se grabesc. Totusi, metoda poate fi dificil de gestionat, pentru ca, daca nu alegi temperatura si programul potrivite, este posibil sa obtii o bucata de carne deja gatita la exterior, dar cu interiorul inca inghetat.

Scoate carnea din ambalaj si pune-o pe o farfurie. In timpul decongelarii, poti deschide usa cuptorului cu microunde din cand in cand, pentru a te asigura ca portia de carne nu s-a transformat deja in friptura. De asemenea, daca este necesar, o poti intoarce de pe o parte pe alta. In cazul in care carnea este tocata, din cand in cand amesteca in ea cu o furculita.

Odata ce carnea s-a dezghetat, prepar-o imediat, pentru a nu permite bacteriilor sa se dezvolte. Carnea poate fi congelata ulterior doar dupa ce a fost gatita la temperatura inalta.

Decongelarea in apa

Carnea poate fi decongelata atat in apa calda, cat si in apa rece. Daca alegi metoda cu apa calda, incalzeste-o pe aragaz pana cand atinge aproximativ 60° C.

Carnea trebuie sa fie pusa intr-o punga, pe care o scufunzi in apa fierbinte. Procedura dureaza circa zece minute, in functie de cat de mare este bucata de carne, dar poate avea ca efect o usoara intarire a acesteia.

Din acest punct de vedere, apa rece este mult mai eficienta, desi carnea se va decongela intr-un timp mai lung, in functie si de cat de mare este portia. Pune pur si simplu bucata de carne intr-o punga, pe care o scufunzi apoi intr-o oala cu apa rece.

Explicatia acestei metode este aceea ca, desi apa este rece, aceasta transmite caldura de 20 de ori mai repede decat aerul. Suprafata carnii este racita constant, in timp ce interiorul carnii se dezgheata mai repede decat in ​​frigider.

Decongelarea la frigider

Aceasta este cea mai sigura metoda de decongelare a carnii si este potrivita pentru bucati fine, ca escalop, steak și filet mignon ori peste. In frigider, temperatura variaza intre 0°C si +4°C. De aceea, carnea nu va fi afectata de diferentele mari de temperatura fata de congelator.

Singurul inconvenient este acela ca dezghetarea carnii dureaza mai mult: este recomandat sa o scoti din congelator seara, pentru a putea sa o prepari a doua zi, daca este vorba despre o bucata mare.

Pentru bucati mici de carne si peste, ai nevoie de minimum patru ore. Pe de alta parte, riscul de contaminare cu bacterii nu exista, iar carnea va ramane frageda si gustoasa. Temperatura de 4°C pare a fi optima: sub aceasta valoare, nu favorizeaza decongelarea, iar daca este mai mare, exista riscul de contaminare cu bacterii.

Pune carnea pe o farfurie, ambalata, pentru ca eventualele sucuri scurse din ea sa nu atinga celelalte alimente din frigider. De asemenea, pune carnea in compartimentul cel mai de jos, cel dedicat lactatelor si produselor din carne. Odata dezghetata, carnea poate fi preparata imediat.

Ce sa eviti cand decongelezi carnea

Nu folosi lichidul care se formeaza in timpul decongelarii, caci este un potential teren propice pentru bacterii. De asemenea, nu clati carnea inainte de a o gati, deoarece apa raspandeste posibile bacterii pe carne si in bucatarie. Doar usuca totul cu un prosop de hartie.

Este recomandat sa eviti sa dezgheti carnea lasand-o la temperatura camerei sau expunand-o la o sursa de caldura (langa aragaz, calorifer etc.), pentru ca astfel vei stimula dezvoltarea bacteriilor. Germenii sunt atrasi in mod deosebit de caldura si vor gasi rapid calea de a se aseza pe carnea pe care ai scos-o din congelator. Bacteriile care se pot dezvolta pe carne sunt o cauza a toxiinfectiilor alimentare. Daca ai dubii, nu consuma carnea respectiva.

Sursa: Realitatea Medicala