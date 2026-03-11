Crin Antonescu: „Acest Guvern nu are cum să funcționeze. Noi nu știm nici cheltuielile președintelui din campanie!”

Crin Antonescu a criticat dur Guvernul condus de Ilie Bolojan. Fostul candidat la alegerile prezidențiale susține că USR-ul nu avea ce să caute la guvernare în această formulă și că executivul nu are cum să funcționeze nici în continuare.

Mai mult, Crin Antonescu a susținut că majoritatea cheltuielilor din bugetul țării nu sunt prezentate într-un mod transparent.

Crin Antonescu: „USR și PNL nu au putut funcționa la guvernare!”

„Eu am spus-o din timpul campaniei electorale, în formula actuală USR-ul n-avea ce căuta la guvernare.

După demisia lui Marcel Ciolacu, foarte repede, și să nu uităm că PSD-ul a acceptat chestiunea asta foarte repede și pe nemestecate...s-a format acest guvern.

Ori acest guvern nu poate să meargă mai departe.

Cum am spus, există lucruri perfect incompatibile între USR și PSD, cel puțin, și să nu uităm de altfel din istoria recentă că nici măcar USR și PNL n-au putut conviețui într-o guvernare.

Primul ministru, cum am mai spus, deși e președintele PNL-ului, este liderul de facto al USR-ului și al USR-ismului.

Noi nu știm nici până acum, cu exactitate, ce bani a alocat România sub o formă sau alta Ucrainei.

Noi nu știm până acum, cu exactitate, tot felul de cheltuieli, lăsând la o parte asta nu mai ține de buget, că nici cheltuielile de campanie electorală ale actualului președinte nu beneficiază de transparență până în ziua de azi lăsând la o parte faptul că orice întrebare din opinia publică sau chiar în Parlament, cum s-a întâmplat, nu primește răspuns.” , a zis Crin Antonescu , în direct, la Realitatea PLUS.