O mașină de Poliție aflată în misiune a fost lovită de o șoferiță neatentă

S-a întâmplat în Vrancea, pe DN 2 - E 85, astăzi 10 martie 2026.

Accidentul care se putea termina tragic s-a produs pe DN 2 - E 85, la intersecția spre Ruginești. În accidentul rutier a fost implicată o autospecială de poliție și un autoturism.

Din primele verificări a rezultat că autospeciala de poliție se deplasa la o sesizare prin S.N.U.A.U. 112 în regim prioritar, cu semnalele luminoase și acustice în funcțiune, către municipiul Focșani, moment în care autoturismul condus de o femeie, în vârstă de 52 de ani, din comuna Păunești, a efectuat virajul la stânga fără a se asigura, intrând în coliziune cu autospeciala.

În autospeciala de poliție se aflau doi polițiști și un elev de 22 de ani, aflat în practică. În urma impactului, elevul a fost rănit ușor și transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului.