O mașină de Poliție aflată în misiune a fost lovită de o șoferiță neatentă
Politie in camp cu masina rasturnata
S-a întâmplat în Vrancea, pe DN 2 - E 85, astăzi 10 martie 2026.
Accidentul care se putea termina tragic s-a produs pe DN 2 - E 85, la intersecția spre Ruginești. În accidentul rutier a fost implicată o autospecială de poliție și un autoturism.
Din primele verificări a rezultat că autospeciala de poliție se deplasa la o sesizare prin S.N.U.A.U. 112 în regim prioritar, cu semnalele luminoase și acustice în funcțiune, către municipiul Focșani, moment în care autoturismul condus de o femeie, în vârstă de 52 de ani, din comuna Păunești, a efectuat virajul la stânga fără a se asigura, intrând în coliziune cu autospeciala.
În autospeciala de poliție se aflau doi polițiști și un elev de 22 de ani, aflat în practică. În urma impactului, elevul a fost rănit ușor și transportat la spital pentru îngrijiri medicale.
Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului.
Citește și:
- 21:38 - Descinderi la proprietatea lui Jeffrey Epstein din New Mexico. Noi căutări de probe în ancheta privind abuzurile sexuale
- 20:49 - Teheranul atacă declarațiile Ursulei von der Leyen: „Ipocrizie” în reacția la loviturile SUA și Israel
- 20:10 - Putin i-a transmis lui Trump că Rusia nu oferă Iranului informații despre pozițiile militare americane
- 19:02 - Raport ONU: deportarea copiilor ucraineni de către Rusia ar constitui crime împotriva umanității
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Vrancea și pe Google News