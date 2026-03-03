Comunicare deficitară la nivelul ISJ Vrancea în cazul elevilor aflați în Dubai

ISJ Vrancea a reacționat târziu în chestiunea elevilor din Dubai

ISJ Vrancea a emis abia astăzi un comunicat de presă referitor la situația elevilor plecați în excursie la Dubai, alături de două profesoare din Focșani. Astfel, ISJ susține că „deplasarea în Dubai s-a realizat în timpul vacanței școlare (23.02-1.03.2026), fiind organizată în sistem privat de către reprezentanții unui centru educațional privat, coordonat de doamna Ligia Harasim”.

Livia Marcu, inspector școlar general, a provocat o furtună în mai toate cancelariile din Vrancea, după declarația că elevilor li se vor pune absențe, în loc să fie îndrumați și asistați să participe online la cursuri. Că tot ne lăudăm cu ideea de digitalizare.

Aceasta a mai adăugat: „Inspectoratul Școlar Județean Vrancea nu are atribuții privind avizarea organizării deplasărilor elevilor în timpul vacanțelor în regim privat, deci nu a avizat acest proiect.

Inspectorul școlar general a aflat din spațiul public despre această deplasare, a luat legătura în data de 28.02.2026 cu doamna Ligia Harasim, care nu este angajată a sistemului de învățământ preuniversitar de stat din județul Vrancea. A aflat că doamna Ligia Harasim coordonează grupul format din 28 de elevi din mai multe unități de învățământ și un cadru didactic de la Școala Gimnazială ,,Ion Basgan” Focșani, doamna profesoară Nedelcu Oana, care își însoțește fiica în această deplasare. Începând cu data de 28.02.2026, a fost păstrată legătura cu grupul de elevi și însoțitori, dar și cu reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării. Elevii sunt în siguranță, situația fiind monitorizată de către Consulatul României în Dubai.

Astăzi. 03.03.2026, au fost transmise adrese către unitățile de învățământ de proveniență pentru a recomanda accesul elevilor la cursuri, în format online, până la revenirea acestora în țară”.