Bărbat de 70 de ani, prins în flagrant când primea 5.000 de euro și 10.000 de lei

Polițiștii deschiseseră un dosar de șantaj pe numele său

În cursul anului 2026 a fost înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Focșani o cauză penală privind săvârșirea infracțiunii de șantaj, comisă în dauna unei persoane de sex masculin, în vârstă de 50 de ani, din municipiul Focșani.

Din cercetări a reieșit faptul că, în perioada 2024 – prezent, o persoană de sex masculin, în vârstă de 70 de ani, ar fi exercitat asupra persoanei vătămate constrângeri psihice și ar fi formulat amenințări cu acte de violență, determinând-o să îi transfere sume de bani în străinătate, prin servicii de transfer monetar. Prejudiciul cauzat este estimat la aproximativ 30.000 de euro.

La data de 3 martie a.c., în urma activităților operative desfășurate în municipiul Focșani, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au organizat prinderea în flagrant delict a bărbatului de 70 de ani, în momentul în care ar fi primit de la persoana vătămată 5.000 de euro și 10.000 de lei.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz, în vederea stabilirii întregii situații de fapt și dispunerii măsurilor legale care se impun.