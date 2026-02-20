Cinci avioane ruseşti, escortate de aviaţia americană şi canadiană

Cinci aeronave militare ruseşti au fost detectate şi urmărite de NORAD

Cinci aeronave militare ruseşti au fost detectate şi urmărite de NORAD în zona de identificare a apărării aeriene din largul Alaska, fiind interceptate şi escortate de avioane americane şi canadiene, potrivit unui comunicat oficial.

Cinci aeronave militare rusești au fost detectate și urmărite joi de Comandamentul Nord-American de Apărare Aerospațială (NORAD) în timp ce operau în zona de identificare a apărării aeriene (ADIZ) din largul coastelor Alaskăi, relatează Reuters.

NORAD a detectat și urmărit două aeronave rusești Tu-95, două Su-35 și una A-50 care operau în zona de identificare a apărării aeriene din Alaska, au declarat organizațiile de apărare din SUA și Canada într-un comunicat.

În replică, au fost mobilizate două avioane F-16, două avioane F-35, un avion E-3 și patru avioane KC-135 pentru a intercepta, identifica cu certitudine și escorta aeronavele.

Aeronavele militare rusești au rămas în spațiul aerian internațional și nu au intrat în spațiul aerian suveran american sau canadian, a declarat NORAD. Acestea au fost escortate până când au părăsit ADIZ din Alaska, o porțiune de spațiu aerian internațional care începe imediat după limita spațiului aerian suveran al SUA și Canadei.

NORAD a mai transmis că astfel de activități rusești în această zonă au loc în mod regulat și nu sunt considerate o amenințare directă la adresa securității naționale.