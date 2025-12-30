Ce să pui pe masa de Revelion ca să ai noroc tot anul

Ce spune superstiția

Conform superstiției, pe masa de Revelion trebuie să fie nelipsite anumite alimente, pentru a atrage prosperitatrea și norocul în anul ce urmează!

Carnea de porc

Carnea de porc este asociată cu prosperitatea și progresul. Porcii înaintează mereu înainte, cu botul în jos, motiv pentru care, în multe culturi din întreaga lume, consumul de carne de porc în noaptea de Anul Nou simbolizează evoluția și succesul în anul care urmează.

Strugurii

În Spania și Mexic, există tradiția de a consuma 12 boabe de struguri la miezul nopții, fiecare reprezentând o lună din noul an. Strugurii trebuie mâncați înainte ca ceasul să indice ora 12:01, pentru a aduce noroc și prosperitate.

Rodii

Semințele de rodie au fost dintotdeauna asociate cu fertilitatea și abundența. În Grecia, se aruncă o rodie întreagă pe podea la intrarea în casă, iar semințele împrăștiate simbolizează viața, belșugul și norocul.

Pește

Peștele este un simbol universal al prosperității. În multe culturi asiatice se consumă pește întreg la Anul Nou Lunar, iar în Europa sunt populare preparatele din cod, hering sau crap, considerate aducătoare de abundență.

Tăieței și orez

Tăiețeii lungi simbolizează viața lungă și trebuie consumați fără a fi rupți. Orezul, la rândul său, reprezintă fertilitatea și bogăția și este un aliment nelipsit de pe mesele festive.

Prăjituri

Prăjiturile rotunde sau inelare simbolizează un ciclu complet de noroc. În unele tradiții, se ascunde o monedă în interiorul unui desert, iar cel care o găsește este considerat norocos.

Fasole neagră

În anumite culturi, fasolea neagră sau mazărea este consumată de Revelion pentru a atrage norocul și prosperitatea pe tot parcursul anului, scrie RealSimple.

Pâine cu mălai

Pâinea cu mălai, aurie și pufoasă, simbolizează aurul și lucrurile bune care pot veni. Este o pâine tradițională de Anul Nou, ușor de preparat, cu ingrediente simple.