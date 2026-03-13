Camere video montate în zona toaletelor, la un liceu din Focșani

Controverse la Liceul de Artă „Gheorghe Tattarescu” din Focșani, după ce în spațiul public au apărut informații potrivit cărora în grupurile sanitare ale unității de învățământ au fost montate camere de supraveghere.

Unii elevi și părinți au trimis mesaje anonime la redacții reclamând că în zona toaletelor au fost instalate camere de filmat, lucru considerat inadmisibil din punct de vedere moral și, posibil, contrar legii.

Conducerea liceului respinge însă aceste acuzații. Directoarea unității, profesoara Ioana Constantinescu, a declarat pentru Realitatea Plus că sistemul de supraveghere a fost montat în urma mai multor sesizări venite din partea părinților, care reclamau cazuri de bullying, dar și dispariția unor telefoane mobile, dar și pentru protejarea sănătății elevilor.

„Nu le încălcăm intimitatea. Pe culoarele respective, unde sunt chiuvetele și oglinzile, sunt în pauze cel puțin 6 – 7 elevi, iar intimitate înseamnă să fii singur într-un spațiu”, a precizat Ioana Constantinescu.

Potrivit acesteia, camerele nu sunt amplasate în cabinele de toaletă, ci pe culoarele care duc spre acestea, la etajele I și II, fără a afecta intimitatea elevilor. Decizia ar fi fost luată după ce mai mulți elevi au reclamat că nu pot folosi toaletele în pauze din cauza colegilor care fumează pe holul unde sunt amplasate chiuvetele.

Directoarea liceului a precizat că o minoritate, cea a fumătorilor, nu va putea impune majorității o politică legată de folosirea spațiilor interioare ale liceului.

Ioana Constantinescu a adăugat că toate măsurile pe care le-a luat respectă prevederile regulamentelor școlare și au ca scop menținerea disciplinei, sănătății și siguranței elevilor. Chiar în timp ce reporterii Realității se aflau în liceu, un grup de 6 – 7 elevi se pregăteau să intre la ore și toți au susținut în fața camerelor de filmat că sunt de acord cu camerele de supraveghere.

„Nu ne deranjează. Ba chiar sunt utile. S-au petrecut lucruri în neregulă în zona toaletelor. Nu aveai pe unde să treci de fum. Eu am și probleme de sănătate, respir mai greu”, a precizat un elev al liceului.

În altă ordine de idei, reprezentanții liceului subliniază că rezultatele școlare confirmă eficiența acestor reguli, dar și a faptului că la Liceul de Artă „Gh. Tattarescu” se face educație de calitate. În anul școlar trecut, rata de promovare la Evaluarea Națională a fost de 100%, iar la examenul de Bacalaureat de 90%. (Cristi IRIMIA)