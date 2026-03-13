Nicușor Dan: ”Am ajutat și vom continua să ajutăm Ucraina”

Sursă: realitatea.net

România a ajutat și va ajuta în continuare Ucraina din punct de vedere energetic! Este asigurarea dată de Nicușor Dan președintelui Volodimir Zelenski. Cei doi șefi de stat au semnat un acord de cooperare în acest sens în contextul „consecințelor grave ale agresiunii armate ilegale, neprovocate și nejustificate a Federației Ruse împotriva Ucrainei”.

"Da, așa cum a spus domnul președinte, noi, regiunea asta, avea un mod de a se aproviziona energetic care a dispărut odată cu 2022, începerea războiului împotriva Ucrainei.

Și atunci, cu cât statele din regiune sunt mai interconectate, cu atât e mai bine pentru ele toate și în sensul ăsta sunt, de exemplu, cele două interconexiuni pe electric de care a vorbit domnul președinte și de care se vorbește și în documentele astea.