Actualitate· 1 min citire
Călin Georgescu, din nou la poliție pentru semnarea controlului judiciar
24 feb. 2026, 08:57
Actualizat: 24 feb. 2026, 08:57
Călin Georgescu semnează controlul judiciar
Articol scris de Scris de Realitatea de Vrancea
Sursă: realitatea.net
Călin Georgescu va ajunge astăzi în fața polițiștilor pentru a semna controlul judiciar. Vorbim despre o măsură preventivă care, în urmă cu câteva zile, a fost prelungită de judecătorii Tribunalului București pentru alte 60 de zile.
Susținătorii președintelui interzis urmează să se strângă în număr mare pentru a-l susține, revenim cu transmisiuni speciale de acolo oră de oră.
Președintele interzis a ajuns ieri și în fața magistraților de la Curtea de Apel după ce a fost chemat într-un termen crucial în cel de-al doilea dosar care îl vizează. În această dimineață veți afla mesajul de forță al lui Călin Georgescu în exclusivitate la Realitatea PLUS.
