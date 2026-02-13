Actualitate· 1 min citire
Alessia Păcuraru, după ce contul TikTok al Realitatea PLUS a fost închis fără explicații: „Este pură cenzură!”
13 feb. 2026, 12:16
Actualizat: 13 feb. 2026, 12:16
Alessia Păcuraru, după ce contul TikTok al Realitatea PLUS a fost închis fără explicații: „Este pură cenzură!”
Articol scris de Scris de Realitatea de Vrancea
Jurnalista Realitatea PLUS, Alessia Păcuraru, a reacționat după ce contul de Tik Tok al Realitatea PLUS a fost interzis definitiv
Jurnalista Realitatea PLUS, Alessia Păcuraru, a reacționat după ce contul de Tik Tok al Realitatea PLUS a fost interzis definitiv, fără vreo explicație. Cu toate acestea, reprezentanții postului de televiziune vor merge mai departe și nu se vor lăsa intimidați de încercările de reducere la tăcere.
„INTERZIS! Asta e mesajul de pe contul de TikTok al Realitatea Plus, a fost închis fără niciun fel de explicație! Cele mai importante informații, momente și munca întregii echipe a Realitatea este blocată. Asta nu poate fi altceva decât pură cenzură. Acum, avem nevoie fiecare dintre voi, alături de noi. Mergem mai departe, până la capăt, cu orice preț!”, a subliniat Alessia Păcuraru.
Citește și:
- 19:13 - Bărbat găsit decedat pe terasa unui bloc din Reșița. Poliția a demarat o anchetă
- 18:28 - Tânăr din Bacău, arestat după ce și-a înjunghiat fosta iubită și un prieten din gelozie
- 17:57 - Agent de la frontieră, acuzat de trafic de persoane: anchetă pentru proxenetism și exploatarea unor tinere în străinătate
- 17:30 - Zelenski respinge acuzațiile Moscovei despre arme nucleare: „Este doar o diversiune când Rusia pierde pe front”
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Vrancea și pe Google News