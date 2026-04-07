Accident mortal în Vrancea. Șoferul a fugit de la locul impactului

Un bărbat de 57 de ani a murit, luni seară, în urma unui accident produs în comuna Urechești, județul Vrancea. Șoferul implicat a părăsit locul faptei, fiind găsit ulterior acasă, cu alcoolemie ridicată.

Potrivit IPJ Vrancea, evenimentul a fost sesizat la ora 23:51, pe DJ205B, în interiorul localităţii.

Din primele cercetări, un bărbat de 39 de ani, din Urecheşti, aflat la volanul unui autoturism, nu ar fi adaptat viteza într-o curbă uşoară la dreapta, pe un carosabil umed, maşina a părăsit partea carosabilă şi s-a izbit violent de un cap de pod.

În urma impactului, pasagerul aflat pe bancheta din spate, în vârstă de 57 de ani, a fost găsit în stare de inconştienţă iar cadrele medicale sosite la faţa locului au constatat decesul acestuia.

Şoferul nu a fost găsit la locul accidentului, însă poliţiştii l-au identificat ulterior la domiciliu. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o alcoolemie de 0,92 mg/l alcool pur în aerul expirat şi a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragedia.