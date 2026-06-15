Donald Trump a ajuns la summitul G7. Ana-Maria Păcuraru transmite în exclusivitate pentru REALITATEA PLUS

Publicat 15 iun. 2026, 16:38 Actualizat 15 iun. 2026, 17:54 Sursă Realitatea PLUS

Summitul G7 de la Evian intră într-unul dintre cele mai urmărite momente ale sale după sosirea președintelui american Donald Trump, liderul care domină agenda politică internațională în aceste zile. Din mijlocul evenimentelor, Ana-Maria Păcuraru, singurul jurnalist din România invitat de Casa Albă, transmite pentru REALITATEA PLUS informații exclusive.

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