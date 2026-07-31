Postul Adormirii Maicii Domnului 2026. Calendarul celor două săptămâni de post și zilele cu dezlegare la pește

Publicat 31 iul. 2026, 08:37 Actualizat 31 iul. 2026, 08:39 Sursă Realitatea.Net

Astăzi începe Postul Adormirii Maicii Domnului, una dintre cele mai importante perioade de post și rugăciune din calendarul ortodox. Până la sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, celebrată pe 15 august, credincioșii sunt chemați să îmbine înfrânarea alimentară cu rugăciunea, spovedania și participarea la slujbele religioase.

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