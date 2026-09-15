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Jandarmeria București reacționează după incidentul în care echipa Realitatea PLUS a fost atacată în timpul protestului din Piața Victoriei
Individul care agreseaza echipa Realitatea Plus la protestul din Piața Victoriei. Foto/Realitatea
Publicat15 sept. 2026, 18:50
SursăRealitatea.Net
Iacob Alexandru, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei București, a declarat la Realitatea PLUS că forțele de ordine analizează imaginile operative pentru identificarea persoanelor responsabile de agresiunea asupra echipei Realitatea Plus prezentă la protestele din Piața Victoriei.
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