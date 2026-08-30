Fănel Bogos: „Am ajuns și la Ciucă și la Ciolacu, în birou, la Guvern, când erau premieri” LIVE TEXT

Publicat 30 aug. 2026, 20:58 Actualizat 30 aug. 2026, 21:06 Sursă Realitatea.Net

Dezvăluiri bombă la emisiunea Culisele Statului Paralel de la Realitatea Plus. Omul de afaceri Fănel Bogoș a detaliat modul în care a ajuns la vârful politicii românești, susținând că fostul ministru al Sănătății, Nelu Tătaru, a fost intermediarul care i-a deschis ușa cabinetului fostului prim-ministru Nicolae Ciucă, deși vorbise cu acesta la telefon doar de două ori.

Distribuie articolul