Scandal în PSD Vrancea pe tema numirii prefectului – primarii vrânceni îi acuză pe Marcel Ciolacu și pe Paul Stănescu de jocuri politice peste capul organizației PSD Vrancea.

Subiectul numirii prefectului de Vrancea este departe de a se fi stins. Astăzi, problema a fost discutată, din nou, la nivelul conducerii naționale a PSD Vrancea. Potrivit surselor politice și a presei din Capitală, președintele interimar al PSD Vrancea, deputatul Nicușor Halici, ar fi încercat să ajungă la un compromis cu șefii partidului. Deputatul Halici s-ar fi autopropus pentru funcția de prefect, în schimbul unor asigurări privind viitorul său politic. Nicușor Halici și-ar fi găsit și un susținător important, în persoana secretarului general al PSD, Paul Stănescu. Secretarul general al partidului i-ar fi cerut, în schimb, să se delimiteze clar de fostul șef al PSD Vrancea, Marian Oprișan. Halici a fost impus de Oprișan ca succesor al său la șefia PSD Vrancea, după ce, în octombrie 2020, Biroul Politic Național al PSD l-a demis pe Marian Oprișan din funcția de președinte al organizației vrâncene. Deocamdată, nu s-a luat o decizie în ceea ce privește numele viitorului prefect al județului Vrancea. Postul revine PSD, iar Comitetul Județean de Conducere al PSD Vrancea l-a votat în unanimitate, în luna decembrie 2021, pe Victor Roman pentru a ocupa această funcție. Însă, până la această oră, conducerea națională a PSD nu a luat nicio decizie cu privire la propunerea Victor Roman-prefect și, implicit, nici premierul Nicolae Ciucă nu a semnat decizia de numire a acestuia. Din partea taberei lui Nicușor Halici s-a încercat și cu alte propuneri, numele vehiculate în mediul politic fiind din sfera de influență a fostului președinte al PSD Vrancea. Totuși, o nouă propunere de prefect (chiar și a președintelui interimar) ar trebui votată în conducerea organizației PSD Vrancea. Varianta de numire a unui primar (care a apărut în Vrancea și în alte județe) nu este agreată la nivelul conducerii naționale a PSD. În cazul în care ar fi numit prefect, Nicușor Halici va pierde mandatul de deputat. Primul supleant pe lista de candidați ai PSD Vrancea la Camera Deputaților, în 2020, este consilierul județean Laurențiu Marin.

Ce spun primarii PSD

Primarul comunei Gugești, Vasile Vatră, primar de 30 de ani în comună, fost președinte al ACOR Vrancea (Asociația Comunelor din România filiala Vrancea) spune că o numire de prefect peste “capul” Biroului Executiv Județean al PSD Vrance este inadmisibilă:

“Nu se poate impune de la București o numire de prefect, în condițiile în care noi (Biroul Executiv Județean al PSD Vrancea) am votat unanim pentru o nominalizare. Dacă această nominalizare pică, din diverse motive, statutar ar fi ca o nouă propunere să treacă de votul nostru. Domnul Ciolacu și domnul Stănescu nu sunt interesați de opinia organizației Vrancea pentru că organizația PSD Vrancea nu mai contează în ochii lor. Eu, personal, nu voi vota o propunere de jos în sus cu ochii închiși”, a declarat primarul comunei Gugești, Vasile Vatră.

Un alt edil al PSD, vechi în funcție de 26 de ani, marginalizat și chiar propus pentru excludere din PSD Vrancea pentru că, la fel ca primarul din Ciugud, a accesat fonduri europene cu mult peste bugetul comunei, an de an, este primarul comunei Cârligele, Ștefan Moscu.

“ În primul rând, interimatul la PSD Vrancea face rău organizației (n.r. deputatul Nicușor Halici este încă președinte interimar al PSD Vrancea), e o bâjbâială, suntem debuolați, vin mulți din spate care se trezesc secretari de stat, ministry, fără să fi plecat de jos în sus, eu cred că un primar ar fi cel mai bun ca prefect, am avut o discuție cu domnul Ciolacu și cu domnul Paul Stănescu la București, în prezența unui senator PSD vrâncean (n.r Angel Tîlvăr), le-am spus că nu dă bine interimatul la PSD Vrancea prea mult timp. Consider că pripunerea de viitor prefect trebuie să ajungă pe masa noastră (n.r a organizației PSD Vrancea), ne-am săturat, de ani de zile, să primim numirea-n plic, la comuna cutare candidează cutare, nu voi vota propunerea peste capul nostru, vom ajunge din nou la aceleași prpuneri de sus în jos, gen Cristian Dumitrescu, Mitrea, Halici, Stoica (n.r deputați PSD de Vrancea), oameni reșapați, scoși de la naftalină doar pentru că au bani sau că sunt influenți”, a declarat, pentru G4 Media, edilul comunei Cîrligele, Ștefan Moscu.