V-ați gândit vreodată cum ar fi să trăiți cu teroarea că puteți intra în război în orice moment? Pentru vecinii ucraineni, groaza că rușii ar putea să le invadeze țara este o realitate zilnică de opt ani. Ne-au spus-o, uneori zâmbind, ucrainenii cu care au stat de vorbă colegii noștri, fie că sunt oameni de rând, autorități sau specialiști. Realitatea

Retragerea primilor soldați ruși de la granița cu Ucraina după prezența de o lună nu îi liniștește pe vecinii noștri. Oamenii trăiesc în război de opt ani, iar groaza că într-o zi țara le va fi invadată se amplifică în fiecare zi.

Recunosc totuși că încearcă să își ducă viețile cât pot ei de normal. Prima oprire a echipei Realitatea PLUS a fost chiar în inima Ucrainei.

Pentru cei mai mulți dintre ucrainenii de aici din Capitala țării cu care am stat de vorbă viața merge mai departe iar spiritul sărbătorilor de iarnă a acoperit amenințarea unui nou război cu rușii. Sunt și oameni care cred că această perioadă este liniștea dinaintea furtunii, iar debutul anului viitor stă sub o mare de incertitudine

”Prefer să am răbdare și încerc să mă bucur de timpul cu rudele, prietenii și să nu mă gândesc prea mult la această situație. Rusia a început să invadeze Ucraina încă din 2014, așa că trăim într-un război continuu, așa că nu este nicio surpriză pentru noi”, a declarat o femeie.

”Am înțeles că, acum, pe durata sărbătorilor de iarnă, nu va fi nimic. Dar după, din ianuarie, ne așteptăm la orice. Sigur, de sărbtori putem petrece alături de prieteni și de familie, apoi… nu știm ce urmează, din păcate!”, ne-a spus o altă persoană.

Pe drumul care duce în regiunea Donețk, la câțiva kilometri de zona de conflict, au fost instituite numeroase filtre ale poliției naționale și ale militarilor.

În miezul nopții, unul dintre drumuri era blocat total pentru că riscam să devenim ținte și pentru armata ucraineană și pentru rebelilor proruși.

Echipei i-a fost interzis accesul pe unul dintre drumuri pentru ca in zona respectiva au mai avut loc atacuri cu grenade transportate de drone.

”Ne aflăm în fața unei amenințări constante încă din 2014, când ne-au ocupat o parte din regiune Donețk, astfel că suntem pregătiți pentru un atac oricând. Armata noastră este pregătită”, ne-a declarat PAVLO KYRYLENKO, guvernatorul regiunii Donețk.

Din armată fac parte și multe femei.

Vadim este un rus stabilit în Ucraina încă din 1974. El consideră că teritoriile din zona estică trebuie să rămână ale Ucrainei, dar e necesar să se găsească un compromis pentru că tensiunile prelungite duc și la scumpirea multor produse și servicii furnizate chiar de vecinii cu care se află în conflict. ”Eu cred că dacă nu va exista provocare din partea Ucrainei, Rusia nu va invada”, ne-a precizat acesta.

Larisa, care a trăit cu groază și episodul invaziei Crimeei, are un mesaj pentru Vladimir Putin: ”Bineînțeles că și acum ne e frică, suntem speriați, vedem că totul e nesigur. Am vrea ca aceste teritorii să rămână ale Ucrainei și am vrea ca totul să se termine pentru că ne-am săturat de acest război.

Vladimir Putin, trebuie să rămâi la tine acasă! Nouă nu ne plac metodele vechi pe care le folosești, vrem să locuim în Ucraina și numai în Ucraina. Noi, cei de-aici, nu vrem să vedem Rusia Federală în Ucraina.”

Mariupol, orașul aflat la doar 18 kilometri de granița la care sunt masate trupe rusești, ar putea fi prima mare localitată invadată. Pentru ucrainenii de aici, fiecare zi este o luptă pentru supraviețuire.